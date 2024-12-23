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Ширяева Александра Федорова

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Ширяева Александра Федорова
Пол
Ж
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
17-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
28.10.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
государственная крестьянка
Нас. пункт приписки
с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата брака
28.10.1907
Возраст (лет)
16
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 370об-371
Полная запись МК
Счёт браков: (17)
Жених - Соболев Семён Гаврилов, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Ширяева Александра Федорова, государственная крестьянка (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Соболев Андрей Гаврилов, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Свидетель жениха №2 - Юров Герасим Казьмин, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Свидетель невесты №1 - Шехавцов Илья Васильев, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Свидетель невесты №2 - Юров Аким Казьмин, крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Комментарий наборщика
МК восстанавливалась, страницы видно вырванными были, поэтому есть подозрение что стр 371 не соответствует страницы 370об.
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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