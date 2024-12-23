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Ширяев Никита Иванов

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Ширяев Никита Иванов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
16-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
28.10.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
государственный крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата брака
28.10.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 370об-371
Полная запись МК
Счёт браков: (16)
Жених - Травин Александр Васильевич, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Фёдорова Параскева Харлампиева, государственная крестьянка (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Шехавцов Андрей Петров, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Свидетель жениха №2 - Паршинцев Иван Селиверстов, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Свидетель невесты №1 - Ширяев Никита Иванов, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Свидетель невесты №2 - Федоров Кирилл Федотов, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Комментарий наборщика
МК восстанавливалась, страницы видно вырванными были, поэтому есть подозрение что стр 371 не соответствует страницы 370об.
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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