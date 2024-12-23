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Стрельников Михаил Николаев

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Стрельников Михаил Николаев
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
15-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
28.10.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата брака
28.10.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 370об-371
Полная запись МК
Счёт браков: (15)
Жених - Строганов Димитрий Павлов, крестьянин собственник (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Чиркова Анна Георгиева, государственная крестьянка (с. Ровенка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Стрельников Николай Иосифов, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Свидетель жениха №2 - Ширяев Дмитрий Гаврилов, крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Свидетель невесты №1 - Паршинцев Дмитрий Алексеев, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Свидетель невесты №2 - Стрельников Михаил Николаев, крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Комментарий наборщика
МК восстанавливалась, страницы видно вырванными были, поэтому есть подозрение что стр 371 не соответствует страницы 370об.
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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