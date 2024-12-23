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Ширяев Никифор Елиазаров

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Ширяев Никифор Елиазаров
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
12-б
Роль персоны
Жених
Дата события
22.10.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
государственный крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата брака
22.10.1907
Возраст (лет)
18
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 369об
Полная запись МК
Счёт браков: (12)
Жених - Ширяев Никифор Елиазаров, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Соболева Мария Иванова, государственная крестьянка (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Ширяев Ефим Елиазаров, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Свидетель жениха №2 - Соболев Тимофей Антонов, крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Свидетель невесты №1 - Травин Герасим Филиппов, крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Свидетель невесты №2 - Соболев Михаил Иванов, крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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