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Захаров Митрофан Иванов

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Захаров Митрофан Иванов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
10-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
22.10.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата брака
22.10.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 368об
Полная запись МК
Счёт браков: (10)
Жених - Лукьянов Семен Семёнов, крестьянин собственник (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Захарова Параскева Ефимова, кр. собственница (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Филимонов? Николай Максимов, крестьянин собственник (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Свидетель жениха №2 - Конопкин Филипп Романов, крестьянин (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Свидетель невесты №1 - Захаров Петр Васильев, крестьянин собственник (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Свидетель невесты №2 - Захаров Митрофан Иванов, крестьянин (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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