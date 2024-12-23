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Гнездилов Петр Тихонов

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Гнездилов Петр Тихонов
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
08-б
Роль персоны
Жених
Дата события
14.10.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
государственный крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата брака
14.10.1907
Возраст (лет)
20
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 367об
Полная запись МК
Счёт браков: (8)
Жених - Гнездилов Петр Тихонов, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Стрельникова Дарья Андреева, государственная крестьянка (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Ширяев Петр Степанов, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Свидетель жениха №2 - Мокашов Тимофей Петров, крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Свидетель невесты №1 - Гнездилов Михаил Трофимов, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Свидетель невесты №2 - Стрельников Андрей Андреев, крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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