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Александр Симонов Васильев

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Александр Симонов Васильев
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
07-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
14.10.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Никольский Чамлык , Талицкая вол., Усманский у., Тамбовская губ.
Дата брака
14.10.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 367об
Полная запись МК
Счёт браков: (7)
Жених - Ширяев Алексей Ильин, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Нестерова Любовь Петрова, государственная крестьянка (с. Талицкий Чамлык, Талицкая вол., Усманский у., Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Мокашов Кирилл Васильев, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Свидетель жениха №2 - Димитриев Иван Трофимов, крестьянин (с. Ровенка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Свидетель невесты №1 - Александр Симонов Васильев, крестьянин (с. Никольский Чамлык , Талицкая вол., Усманский у., Тамбовская губ.)
Свидетель невесты №2 - Нестеров Семеон Херсанов, крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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