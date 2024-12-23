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Димитриев Иван Трофимов

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Димитриев Иван Трофимов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
07-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
14.10.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Ровенка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата брака
14.10.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 367об
Полная запись МК
Счёт браков: (7)
Жених - Ширяев Алексей Ильин, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Нестерова Любовь Петрова, государственная крестьянка (с. Талицкий Чамлык, Талицкая вол., Усманский у., Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Мокашов Кирилл Васильев, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Свидетель жениха №2 - Димитриев Иван Трофимов, крестьянин (с. Ровенка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Свидетель невесты №1 - Александр Симонов Васильев, крестьянин (с. Никольский Чамлык , Талицкая вол., Усманский у., Тамбовская губ.)
Свидетель невесты №2 - Нестеров Семеон Херсанов, крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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