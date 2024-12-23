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Нестерова Любовь Петрова

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Нестерова Любовь Петрова
Пол
Ж
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
07-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
14.10.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
государственная крестьянка
Нас. пункт приписки
с. Талицкий Чамлык, Талицкая вол., Усманский у., Тамбовская губ.
Дата брака
14.10.1907
Возраст (лет)
23
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 367об
Полная запись МК
Счёт браков: (7)
Жених - Ширяев Алексей Ильин, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Нестерова Любовь Петрова, государственная крестьянка (с. Талицкий Чамлык, Талицкая вол., Усманский у., Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Мокашов Кирилл Васильев, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Свидетель жениха №2 - Димитриев Иван Трофимов, крестьянин (с. Ровенка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Свидетель невесты №1 - Александр Симонов Васильев, крестьянин (с. Никольский Чамлык , Талицкая вол., Усманский у., Тамбовская губ.)
Свидетель невесты №2 - Нестеров Семеон Херсанов, крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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