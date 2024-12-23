Стрельникова Татьяна Григорьева
Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
- ФИО
- Стрельникова Татьяна Григорьева
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о браке
- Номер в справочнике
- 06-б
- Роль персоны
- Невеста
- Дата события
- 07.10.1907
- Приход
- Никольская ц.
- Губерния прихода
- Воронежская
- Уезд прихода
- Бобровский
- Место прихода
- Паршиновка
- Статус персоны
- государственная крестьянка
- Нас. пункт приписки
- с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
- Дата брака
- 07.10.1907
- Возраст (лет)
- 18
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
- Архивный код
- ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 376об
- Полная запись МК
- Счёт браков: (6)
Жених - Яблонских Стефан Матвеев, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Стрельникова Татьяна Григорьева, государственная крестьянка (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Ходыкин Андрей Стефанов, крестьянин (с. Талицкий Чамлык, Талицкая вол., Усманский у., Тамбовская губ.)
Свидетель жениха №2 - Болдин Василий Тихонов, крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Свидетель невесты №1 - Стрельников Тихон Гаврилов, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Свидетель невесты №2 - Стрельников Иван Титов, крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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- Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой
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