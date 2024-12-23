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Лукьянов Федор Поликарпов

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Лукьянов Федор Поликарпов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
05-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
07.10.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
крестьянин собственник
Нас. пункт приписки
д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата брака
07.10.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 366об
Полная запись МК
Счёт браков: (5)
Жених - Ширяев Степан Иванов, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Бунина Акулина Устинова, государственная крестьянка (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Лукьянов Федор Поликарпов, крестьянин собственник (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Свидетель жениха №2 - Макашов Родион Ильич, крестьянин (с. Кужное, Матрёновская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Свидетель невесты №1 - Паршинцев Тимофей Семенов, крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Свидетель невесты №2 - Соболев Минай Романов, крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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