Стрельников Константин Гарилов
Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
- ФИО
- Стрельников Константин Гарилов
- Пол
- М
- Тип записи
- о браке
- Номер в справочнике
- 04-б
- Роль персоны
- Жених
- Дата события
- 07.01.1907
- Приход
- Никольская ц.
- Губерния прихода
- Воронежская
- Уезд прихода
- Бобровский
- Место прихода
- Паршиновка
- Статус персоны
- государственный крестьянин
- Нас. пункт приписки
- с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
- Дата брака
- 07.01.1907
- Возраст (лет)
- 37
- Номер брака по счёту
- 2
- Священнослужители
- священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
- Архивный код
- ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 366об
- Полная запись МК
- Счёт браков: (4)
Жених - Стрельников Константин Гарилов, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Яблонских Серафима Иванова, государственная крестьянка (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Стрельников Стефан Гаврилов, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Свидетель жениха №2 - Ширяев Симеон Михайлов, крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Свидетель невесты №1 - Яблонский Георгий Петров, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Свидетель невесты №2 - Косырев Иван Андреев, крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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- Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой
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