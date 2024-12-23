Яблонский Петр Федоров
Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
- ФИО
- Яблонский Петр Федоров
- Тип записи
- о браке
- Номер в справочнике
- 03-б
- Роль персоны
- Свидетель невесты
- Дата события
- ??.01.1907
- Приход
- Никольская ц.
- Губерния прихода
- Воронежская
- Уезд прихода
- Бобровский
- Место прихода
- Паршиновка
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. пункт приписки
- с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
- Дата брака
- ??.01.1907
- Священнослужители
- священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
- Архивный код
- ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 365об
- Полная запись МК
- Счёт браков: (3)
Жених - лист утерян / Брак по счёту: /
Невеста - лист утерян / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Шеховцов Адриан Яковлев, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Свидетель жениха №2 - Какоткин Митрофан Петров, крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Свидетель невесты №1 - Ширяев Димитрий Гаврилов, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Свидетель невесты №2 - Яблонский Петр Федоров, крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
- Комментарий наборщика
- Лист с данными жениха и невесты оборван
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- Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой
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