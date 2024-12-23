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Шеховцов Адриан Яковлев

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Шеховцов Адриан Яковлев
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
03-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
??.01.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
государственный крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата брака
??.01.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 365об
Полная запись МК
Счёт браков: (3)
Жених - лист утерян / Брак по счёту: /
Невеста - лист утерян / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Шеховцов Адриан Яковлев, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Свидетель жениха №2 - Какоткин Митрофан Петров, крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Свидетель невесты №1 - Ширяев Димитрий Гаврилов, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Свидетель невесты №2 - Яблонский Петр Федоров, крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Комментарий наборщика
Лист с данными жениха и невесты оборван
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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