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Стрельникова Анна Ананьева

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Стрельникова Анна Ананьева
Пол
Ж
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
02-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
07.01.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
государственная крестьянка
Нас. пункт приписки
с. Талицкий Чамлык, Талицкая вол., Усманский у., Тамбовская губ.
Дата брака
07.01.1907
Номер брака по счёту
2
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 365об
Полная запись МК
Счёт браков: (2)
Жених - Ширяев Косьма Иванов, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.) / Брак по счёту: /
Невеста - Стрельникова Анна Ананьева, государственная крестьянка (с. Талицкий Чамлык, Талицкая вол., Усманский у., Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Ширяев Никита Иванов, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Свидетель жениха №2 - Макашов Михаил Яковлев, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Свидетель невесты №1 - Бунин Федор Егоров, государственный крестьянин (с. Талицкий Чамлык, Талицкая вол., Усманский у., Тамбовская губ.)
Свидетель невесты №2 - Бородин Андрей Фандьев, государственный крестьянин (с. Талицкий Чамлык, Талицкая вол., Усманский у., Тамбовская губ.)
Комментарий наборщика
возраст жениха и невесты , попал в вырванную полстр.
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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