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Гнездилов Василий Трофимов

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Гнездилов Василий Трофимов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
01-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
07.01.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата брака
07.01.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 365об
Полная запись МК
Счёт браков: (1)
Жених - Гнездилов Василий Семенов, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Ширяева Параскева Козьмина, государственная крестьянка (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Гнездилов Василий Трофимов, крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Свидетель жениха №2 - Стрельников Димитрий Митрофанов, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Свидетель невесты №1 - Ширяев Иван Иванов, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Свидетель невесты №2 - Паршинцев Константин Архипов, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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