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Димитриев Федор Семёнов

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Димитриев Федор Семёнов
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
193-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
29.12.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Нас. пункт приписки
с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
30.12.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 363об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 96 муж
Урожд. - Димитриев Федор Семёнов
Отец - Димитриев Семён Семёнов, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Димитриева Мария Ильина (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Комментарий наборщика
страница с восприемниками отсутствует
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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