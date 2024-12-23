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Болдина Софья Иванова

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Болдина Софья Иванова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
192-р
Роль персоны
Мать
Дата события
23.12.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Нас. пункт приписки
д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
25.12.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 363об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 96 жен
Урожд. - Варвара Данилова
Отец - Болдин Даниил Козьмин, крестьянин собственник (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Болдина Софья Иванова (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Комментарий наборщика
страница с восприемниками отсутствует
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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