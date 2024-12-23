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Нестеров Михаил Димитриев

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Нестеров Михаил Димитриев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
190-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
13.12.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
государственный крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Никольский Чамлык , Талицкая вол., Усманский у., Тамбовская губ.
Дата крещения
14.12.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 363об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 96 жен
Урожд. - Варвара Митрофанова
Отец - Димитриев Митрофан Николаев, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Димитриева Ксения Андреева (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Болдина Анна Васильева, крестьянка (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Нестеров Михаил Димитриев, государственный крестьянин (с. Никольский Чамлык , Талицкая вол., Усманский у., Тамбовская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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