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Димитриева Ксения Андреева

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Димитриева Ксения Андреева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
190-р
Роль персоны
Мать
Дата события
13.12.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Нас. пункт приписки
с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
14.12.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 363об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 96 жен
Урожд. - Варвара Митрофанова
Отец - Димитриев Митрофан Николаев, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Димитриева Ксения Андреева (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Болдина Анна Васильева, крестьянка (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Нестеров Михаил Димитриев, государственный крестьянин (с. Никольский Чамлык , Талицкая вол., Усманский у., Тамбовская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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