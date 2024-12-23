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Гнездилов Федор Васильев

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Гнездилов Федор Васильев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
188-р
Роль персоны
Отец
Дата события
09.12.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
государственный крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
10.11.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 362об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 94 жен
Урожд. - Анна Федорова
Отец - Гнездилов Федор Васильев, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Гнездилова Феодосия Арсентьева (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Власов Петр Арсентьев, государственный крестьянин (с. Кужное, Матрёновская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Макашова Дарья Арсенитьва, крестьянка (с. Кужное, Матрёновская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Примечание: выдано 1-я 119432 13.10.1962. Справка выд.?? вступление в 1-ый бр. 10.11.1924г
Примечание / Дополнительно
выдано 1-я 119432 13.10.1962. Справка выд.?? вступление в 1-ый бр. 10.11.1924г
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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