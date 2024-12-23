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Дементьев Димитрий Киреев

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Дементьев Димитрий Киреев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
187-р
Роль персоны
Отец
Дата события
07.12.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
крестьянин собственник
Нас. пункт приписки
д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
08.12.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 362об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 93 жен
Урожд. - Анна Димитриева
Отец - Дементьев Димитрий Киреев, крестьянин собственник (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Дементьева Агафия А???ева (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Захаров Максим Федоров, крестьянин собственник (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Конопкина Фекла Ефимова, крестьянка (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Примечание: выдано 2-я 266720 22.08.1966г
Примечание / Дополнительно
выдано 2-я 266720 22.08.1966г
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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