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Скуднеева Елена Павлова

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Скуднеева Елена Павлова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
186-р
Роль персоны
Мать
Дата события
07.12.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Нас. пункт приписки
д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
08.12.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 362об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 94 муж
Урожд. - Скуднеев Николай Михайлов
Отец - Скуднеев Михаил Казмин, крестьянин собственник (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Скуднеева Елена Павлова (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Скуднеева Елена Васильева, крестьянка (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Строганов Петр Иванов, крестьянин собственник (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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