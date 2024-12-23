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Самохина Вера Николаева

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Самохина Вера Николаева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
184-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
28.11.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
крестьянка
Нас. пункт приписки
д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
29.11.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 361об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 92 жен
Урожд. - Елизавета Яковлева
Отец - Холяев Яков Павлов, крестьянин собственник (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Холяева Елизовета Петрова (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Самохина Вера Николаева, крестьянка (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Фомин Петр Ефимов, крестьянин собственник (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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