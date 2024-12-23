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Немахов Илья Парфириев

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Немахов Илья Парфириев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
183-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
23.11.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
крестьянин собственник
Нас. пункт приписки
д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
24.11.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 361об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 91 жен
Урожд. - Екатерина Капитонова
Отец - Кузнецов Капитон Иванов, крестьянин собственник (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Кузнецова Евдокимия Александрова (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Малыгина Марина Терентьева, крестьянка (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Немахов Илья Парфириев, крестьянин собственник (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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