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Паршинцев Петр Филиппов

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Паршинцев Петр Филиппов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
182-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
19.11.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
государственный крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
20.11.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 361об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 90 жен
Урожд. - Мария Васильева
Отец - Яблоновский Василий Андреев, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Яблонских Марфа Илларионова (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Паршинцев Петр Филиппов, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Стрельникова Наталья Ефимова, крестьянка (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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