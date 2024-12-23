Киньшин Филипп Владимиров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиньшин Филипп Владимиров

Киньшин Филипп Владимиров

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Киньшин Филипп Владимиров
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
181-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
19.11.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
государственный крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
20.11.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 361об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 89 жен
Урожд. - Мария Ильина
Отец - Соболев Илья Йустинов, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Соболева Мария Ефимова (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Киньшин Филипп Владимиров, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Соболева Евдокия Иустинова, крестьянка (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.