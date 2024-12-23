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Шеховцова Анна Акимова

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Шеховцова Анна Акимова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
180-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
19.11.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
крестьянка
Нас. пункт приписки
с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
20.11.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 361об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 92 муж
Урожд. - Болдин Михаил Иванов
Отец - Болдин Иван Акимов, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Болдина Евдокия Дмитриева (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Соболев Дмитрий Александров, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Шеховцова Анна Акимова, крестьянка (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Примечание: в ступил 2 бр. 15.11.1928 г.
Примечание / Дополнительно
в ступил 2 бр. 15.11.1928 г.
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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