Паршинцева Ирина Николаева
Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
- ФИО
- Паршинцева Ирина Николаева
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 177-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 19.11.1907
- Приход
- Никольская ц.
- Губерния прихода
- Воронежская
- Уезд прихода
- Бобровский
- Место прихода
- Паршиновка
- Статус персоны
- крестьянка
- Нас. пункт приписки
- с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
- Дата крещения
- 20.11.1907
- Священнослужители
- священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
- Архивный код
- ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 360об-361
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 86 жен
Урожд. - Анна Стефанова
Отец - Гнездилов Стефан Ерофеев, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Гнездилова Анна Васильева (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Мочалов Иван Фролов, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Паршинцева Ирина Николаева, крестьянка (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Примечание: вступила в 1 бр. 10.11. 19??г; св-во выдано 05.09.1939г.;выдано ?? 292503 07.11.1966г .Вписана еще одна дата рож. 02.12.1907г. и крещ.03.12.1907г
- Примечание / Дополнительно
- вступила в 1 бр. 10.11. 19??г; св-во выдано 05.09.1939г.;выдано ?? 292503 07.11.1966г .Вписана еще одна дата рож. 02.12.1907г. и крещ.03.12.1907г
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- Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой
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