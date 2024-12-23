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Гнездилова Анна Васильева

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Гнездилова Анна Васильева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
177-р
Роль персоны
Мать
Дата события
19.11.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Нас. пункт приписки
с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
20.11.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 360об-361
Полная запись МК
Счёт родившихся: 86 жен
Урожд. - Анна Стефанова
Отец - Гнездилов Стефан Ерофеев, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Гнездилова Анна Васильева (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Мочалов Иван Фролов, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Паршинцева Ирина Николаева, крестьянка (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Примечание: вступила в 1 бр. 10.11. 19??г; св-во выдано 05.09.1939г.;выдано ?? 292503 07.11.1966г .Вписана еще одна дата рож. 02.12.1907г. и крещ.03.12.1907г
Примечание / Дополнительно
вступила в 1 бр. 10.11. 19??г; св-во выдано 05.09.1939г.;выдано ?? 292503 07.11.1966г .Вписана еще одна дата рож. 02.12.1907г. и крещ.03.12.1907г
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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