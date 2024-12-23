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Бахтина Наталья Васильева

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Бахтина Наталья Васильева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
175-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
19.11.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
крестьянка
Нас. пункт приписки
с. Ровенка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
20.11.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 360об-361
Полная запись МК
Счёт родившихся: 85 жен
Урожд. - Варвара Захариева
Отец - Кучин Захарий Иванов, крестьянин собственник (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Кучина Фёкла Михайлова (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Бахтина Наталья Васильева, крестьянка (с. Ровенка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Хорьков Иван Васильев, крестьянин собственник (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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