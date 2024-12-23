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Шишиморов Роман Метров

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Шишиморов Роман Метров
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
174-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
16.11.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
государственный крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
17.11.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 359об-360
Полная запись МК
Счёт родившихся: 84 жен
Урожд. - Варвара Ефимова
Отец - Стрельников Ефим Петров, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Стрельникова Соломинида Петрова (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Стрельникова Анна Петрова, крестьянская девица (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Шишиморов Роман Метров, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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