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Скуднеева Елена Васильева

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Скуднеева Елена Васильева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
173-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
16.11.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
крестьянка
Нас. пункт приписки
д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
17.11.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 359об-360
Полная запись МК
Счёт родившихся: 90 муж
Урожд. - Захаров Григорий Васильев
Отец - Захаров Василий Александров, крестьянин собственник (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Захарова Акилина Андреева (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Скуднеев Николай Антонов, крестьянин собственник (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Скуднеева Елена Васильева, крестьянка (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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