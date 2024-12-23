Паршинцев Симеон Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПаршинцев Симеон Михайлов

Паршинцев Симеон Михайлов

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Паршинцев Симеон Михайлов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
170-р
Роль персоны
Отец
Дата события
10.11.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
государственный крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
11.11.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 359об-369
Полная запись МК
Счёт родившихся: 89 муж
Урожд. - Паршинцев Максим Симеонов
Отец - Паршинцев Симеон Михайлов, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Паршинцева Наталия Константинова (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Гнездилова Пелагея Михайлова, крестьянка (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Нестеров Василий Петров, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Примечание: Под именем ребенка подписана пометка карандашом "Ла п. тев."
Примечание / Дополнительно
Под именем ребенка подписана пометка карандашом "Ла п. тев."
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.