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Паршинцев Павел Ефимов

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Паршинцев Павел Ефимов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
169-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
10.11.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
государственный крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
11.11.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 358об-359
Полная запись МК
Счёт родившихся: 81 жен
Урожд. - Матрёна Димитриева
Отец - Травин Димитрий Федоров, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Травина Елена Петрова (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Паршинцев Павел Ефимов, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Травина Мария Михайлова, крестьянская девица (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Примечание: справка выдана 1921г
Примечание / Дополнительно
справка выдана 1921г
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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