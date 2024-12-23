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Ермолаев Павел Иванов

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Ермолаев Павел Иванов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
168-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
08.11.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
псаломщик
Нас. пункт приписки
с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
09.11.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 358об-359
Полная запись МК
Счёт родившихся: 88 муж
Урожд. - Симонов Михаил Алексеев
Отец - Симонов Алексей Михайлов, мещанин (г. Усмань, Тамбовская губ.)
Мать - Симонова Наталия Димитриева (г. Усмань, Тамбовская губ.)
Воспр. - Ермолаев Павел Иванов, псаломщик (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Пшеницына Анастасия Косьмина, крестьянская девица (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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