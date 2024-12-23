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Травин Николай Яковлев

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Травин Николай Яковлев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
165-р
Роль персоны
Отец
Дата события
01.11.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
государственный крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
01.11.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 358об-359
Полная запись МК
Счёт родившихся: 79 жен
Урожд. - Анастасия Николаева
Отец - Травин Николай Яковлев, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Травина Дарья Стефанова (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Ширяев Яков Стефанов, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Ширяева Евдокия Петрова, крестьянская девица (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Примечание: выдано ?? 286340 19.06.1965г
Примечание / Дополнительно
выдано ?? 286340 19.06.1965г
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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