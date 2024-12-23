Анастасия Николаева
Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
- ФИО
- Анастасия Николаева
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 165-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 01.11.1907
- Приход
- Никольская ц.
- Губерния прихода
- Воронежская
- Уезд прихода
- Бобровский
- Место прихода
- Паршиновка
- Нас. пункт приписки
- с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
- Дата крещения
- 01.11.1907
- Священнослужители
- священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
- Архивный код
- ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 358об-359
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 79 жен
Урожд. - Анастасия Николаева
Отец - Травин Николай Яковлев, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Травина Дарья Стефанова (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Ширяев Яков Стефанов, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Ширяева Евдокия Петрова, крестьянская девица (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Примечание: выдано ?? 286340 19.06.1965г
- Примечание / Дополнительно
- выдано ?? 286340 19.06.1965г
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- Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой
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