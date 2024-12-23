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Скуднеев Михаил Космин

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Скуднеев Михаил Космин
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
164-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
30.10.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
крестьянин собственник
Нас. пункт приписки
д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
31.10.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 357об-358
Полная запись МК
Счёт родившихся: 86 муж
Урожд. - Кузнецов Михаил Захариев
Отец - Кузнецов Захарий Никитин, крестьянин собственник (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Кузнецова Ольга Космина (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Скуднеев Михаил Космин, крестьянин собственник (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Филатова Ефимия Ефимова, крестьянка (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Примечание: свидетельство выдано 17.11.1939(4)г.
Примечание / Дополнительно
свидетельство выдано 17.11.1939(4)г.
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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