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Хорьков Димитрий Григорьев

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Хорьков Димитрий Григорьев
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
163-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
27.10.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Нас. пункт приписки
д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
28.10.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 357об-358
Полная запись МК
Счёт родившихся: 85 муж
Урожд. - Хорьков Димитрий Григорьев
Отец - Хорьков Григорий Григорьев, крестьянин собственник (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Хорькова Наталья Павлова (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Пелагея Павлова ?, крестьянка (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Фомин Андрей Марков, крестьянин собственник (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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