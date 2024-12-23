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Паршинцев Никифор Петров

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Паршинцев Никифор Петров
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
162-р
Роль персоны
Отец
Дата события
27.10.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
государственный крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
28.10.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 357об-358
Полная запись МК
Счёт родившихся: 84 муж
Урожд. - Паршинцев Стефан Никифоров
Отец - Паршинцев Никифор Петров, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Паршинцева Ольга Николаева (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Болдина Марфа Матвеева, крестьянка (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Паршинцев Иван Алексеев, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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