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Паршинцева Анисия Фролова

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Паршинцева Анисия Фролова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
161-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
27.10.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
крестьянка
Нас. пункт приписки
с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
28.10.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 357об-358
Полная запись МК
Счёт родившихся: 83 муж
Урожд. - Яблоновский Стефан Иосифов
Отец - Яблоновский Иосиф Григорьев, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Яблонская Мавра Фролова (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Паршинцева Анисия Фролова, крестьянка (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Соколов? Василий Андреев, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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