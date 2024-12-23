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Незнамов Михаил Матвеев

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Незнамов Михаил Матвеев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
160-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
25.10.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Кужное, Матрёновская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
26.10.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 357об-358
Полная запись МК
Счёт родившихся: 82 муж
Урожд. - Бунин Димитрий Петров
Отец - Бунин Петр Иванов, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Бунина Матрёна Ильина (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Незнамов Михаил Матвеев, крестьянин (с. Кужное, Матрёновская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Ширяева Ефросинья Иванова, крестьянка (с. Кужное, Матрёновская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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