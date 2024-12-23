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Захарова Евдокия Козьмина

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Захарова Евдокия Козьмина
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
158-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
21.10.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
крестьянка
Нас. пункт приписки
д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
22.10.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 356об-357
Полная запись МК
Счёт родившихся: 78 жен
Урожд. - Елизавета Иванова
Отец - Строганов Иван Миронов, крестьянин собственник (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Строганова Анна Козьмина (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Захарова Евдокия Козьмина, крестьянка (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Петров Михаил Якимов, крестьянин собственник (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Примечание: Свидетельство выдано 31.08.1939г
Примечание / Дополнительно
Свидетельство выдано 31.08.1939г
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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