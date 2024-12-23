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Барбашов Ларион Васильев

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Барбашов Ларион Васильев
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
157-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
20.10.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Нас. пункт приписки
д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
21.10.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 356об-357
Полная запись МК
Счёт родившихся: 80 муж
Урожд. - Барбашов Ларион Васильев
Отец - Барбашов Василий Иванов, крестьянин собственник (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Барбашова Елена Осипова (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Стрельникова Акулина Осипова, крестьянка
Воспр. - Хорьков Илья Васильев, крестьянин собственник (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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