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Полякова Мария Сергеева

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Полякова Мария Сергеева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
156-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
20.10.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
крестьянка
Нас. пункт приписки
д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
21.10.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 356об-357
Полная запись МК
Счёт родившихся: 79 муж
Урожд. - Лукьянов Ларион Васильев
Отец - Лукьянов Василий Андреев, крестьянин собственник (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Лукьянова Татьяна Сергеева (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Лукьянов Павел Панкратов, крестьянин собственник (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Полякова Мария Сергеева, крестьянка (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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