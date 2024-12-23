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Пелагея Михайлова

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Пелагея Михайлова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
155-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
16.10.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Нас. пункт приписки
д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
17.10.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 356об-367
Полная запись МК
Счёт родившихся: 77 жен
Урожд. - Пелагея Михайлова
Отец - Васильев Михаил Афеногенов, крестьянин собственник (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Васильева Анна Трофимова (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Захарова Евдокия Козьмина, крестьянка (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Конопкин Роман Дмитриев, крестьянин собственник (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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