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Шиховцова Варвара Васильева

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Шиховцова Варвара Васильева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
153-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
16.10.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
крестьянка
Нас. пункт приписки
с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
17.10.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 355об-356
Полная запись МК
Счёт родившихся: 78 муж
Урожд. - Шиховцов Андрей Федоров
Отец - Шиховцов Фёдор Иванов, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Шиховцова Елизавета Петрова (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - мест.свщ. Иосифов Митрофан Яковлев (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Шиховцова Варвара Васильева, крестьянка (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Примечание: выдана выписка 15.10.1924г ??? N 215
Примечание / Дополнительно
выдана выписка 15.10.1924г ??? N 215
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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