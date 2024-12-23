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Калинчева Пелагея Мартынова

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Калинчева Пелагея Мартынова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
152-р
Роль персоны
Мать
Дата события
13.10.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Нас. пункт приписки
д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
14.10.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 355об-356
Полная запись МК
Счёт родившихся: 77 муж
Урожд. - Калинчев Андрей Григорьев
Отец - Калинчев Григорий Яковлев, крестьянин собственник (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Калинчева Пелагея Мартынова (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Бочаров Алексей Мартынов, крестьянин собственник (с. Мазейка, Брезнеговатская вол., Усманский у., Тамбовская губ.)
Воспр. - Вера Афиногенова Калинчева, крестьянская девица (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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