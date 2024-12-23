псаломщик Ермолаев Павел Иванов
Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
- ФИО
- псаломщик Ермолаев Павел Иванов
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 150-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 07.10.1907
- Приход
- Никольская ц.
- Губерния прихода
- Воронежская
- Уезд прихода
- Бобровский
- Место прихода
- Паршиновка
- Нас. пункт приписки
- с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
- Дата крещения
- 08.10.1907
- Священнослужители
- священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
- Архивный код
- ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 355об-356
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 75 жен
Урожд. - Параскева Петрова
Отец - Стрельников Петр Иванов, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Стрельникова Ефимия Петрова (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Зиброва Агафья Петрова, крестьянка (с. Кужное, Матрёновская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - псаломщик Ермолаев Павел Иванов (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Примечание: выдано ?? 154663 03.02.1966г
- Примечание / Дополнительно
- выдано ?? 154663 03.02.1966г
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- Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой
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